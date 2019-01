© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cerca rinforzi per gennaio la Roma e secondo l'edizione online de La Gazzetta dello Sport sarebbe da tenere d'occhio la situazione relativa a un "low cost" come Godfred Donsah (Bologna), attualmente ai box per infortunio, ma col profilo giusto per piacere all'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco. I giallorossi, infatti, cercano un'alternativa nel ruolo di mediano.