Roma, tra le ipotesi per rinforzare la difesa c'è anche Vida del Besiktas

Novità sul mercato in difesa della Roma: In attesa di chiudere con il Liverpool o con la Juventus per Dejan Lovren o Daniele Rugani, la Roma resta vigile sul mercato dei difensori centrali. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ai giallorossi è stato offerto Domagoj Vida del Besiktas. Il croato era in uscita dai turchi già a gennaio ed è stato anche di recente oggetto di una trattativa con la Roma.