Roma, tra mercato e insufficienze: a Barcellona serve il vero Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman non ruggisce più. Non brilla e non segna, perde palloni e non regala il salto di qualità alla Roma. Eppure, il centrocampista olandese resta nel mirino di tutte le big italiane: dalla Juventus all'Inter, passando per il Milan. Già, perché nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, le qualità dell'ex PSV non possono certo essere messe in discussione.

Arrivato alla sua quinta avventura in maglia giallorossa, il classe '90 ha alternato quest'anno prestazioni convincenti a gare insufficienti, fino al brutto errore sotto porta del Dall'Ara. Proprio contro il Bologna Strootman è stato infatti uno dei peggiori in campo: così e così nel primo tempo, troppo impreciso e poco intraprendente nella ripresa. Ma per tornare a sognare, in campionato e anche in Champions, i giallorossi hanno bisogno ora più che mai di un leader con esperienza e personalità sulla linea mediana. E, se come previsto Nainggolan dovesse saltare per infortunio l'andata dei quarti di finale di Champions col Barcellona, chi se non Strootman avrà l'obbligo di provare a prendere per mano la Roma? Una grande occasione, ma anche una bella responsabilità. Quella di mercoledì, per Strootman e non solo, può essere la partita dell'anno. In attesa di un futuro tutto da scoprire.