Roma tra presente e futuro: Friedkin a un passo, cambierà il management societario

Mentre la Roma è in campo per la rifinitura a Duisburg per la gara di domani contro il Siviglia, il management del club è a bordo campo. C'è anche Guido Fienga che dovrebbe essere il manager del trait d'union tra questa e la prossima gestione societaria: la firma sul preliminare con Dan Friedkin è dietro l'angolo. 490 milioni nelle casse di James Pallotta, entro due giorni è attesa la fumata bianca. Poi il club giallorosso cercherà anche una nuova guida del mercato ed è possibile che torni anche Walter Sabatini, ora a Bologna, mentre Morgan De Sanctis potrebbe lasciare e trovare un nuovo club come ds in prima.