Roma, tra recupero e mercato: ecco la fase 2 di Zaniolo. E se riparte la A può esserci

“E’ possibile che Zaniolo sia in campo per Roma-Juventus” aveva detto qualche giorno fa il professor Mariani, senza sapere però quella che sarebbe stata poi l’evoluzione sulla ripresa degli allenamenti e della Serie A. I club sono appesi a un filo e la tesi sostenuta da Fonseca qualche giorno fa di riavere il 22 giallorosso per la ripresa del campionato è possibile che debba cambiare in “a disposizione per la nuova stagione”. Al netto poi di quando ripartirà il calcio giocato, la buona notizia in casa Roma resta: Zaniolo ha superato l’ultima visita di controllo che lo mette nuovamente a disposizione dello staff di Fonseca.

Intanto continua a casa il suo percorso di riatletizzazione personalizzato, senza l’aiuto di personal trainer esterni come alcuni suoi compagni. Si affida ciecamente al programma stilato dai collaboratori del tecnico portoghese in attesa di poterli rivedere a Trigoria e iniziare anche il lavoro con il pallone. L’estate e il mercato poi porteranno nuovi e vecchi interessi a bussare alle porte della Roma e nonostante i conti non siano perfettamente in ordine, la dirigenza giallorossa mai come questa volta sembra veramente intenzionata a non sedersi nemmeno al tavolo qualora si presentassero delle nuove offerte. Anzi, la voglia del club capitolino è quello di blindarlo ancora di più dopo il rinnovo già arrivato la scorsa estate. Per questo, però, non c’è fretta perché le parti si tengono aggiornate costantemente e ad oggi la volontà di Zaniolo è chiara: diventare grande con la Roma.