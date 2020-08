Roma, tra una settimana il primo allenamento ma il Covid spaventa Trigoria

vedi letture

Sette giorni e poi la Roma tornerà a Trigoria. Appuntamento fissato per la giornata di giovedì 27 agosto con il raduno al Fulvio Bernardini e i tamponi da svolgere che saranno propedeutici alla ripresa degli allenamenti. Niente visite, invece, perché varranno ancora quelle svolte dopo il lockdown per la ripartenza della Serie A. Il giorno dopo (il 28) ci sarà il primo allenamento e sicuramente non ci saranno Pedro e Mirante. Il primo martedì prossimo sosterrà un’altra parte degli accertamenti clinici necessari alla formalizzazione del contratto e rientrerà in campo per i primi d’ottobre. Il secondo, invece, due giorni fa ha annunciato la positività al coronavirus con un video messaggio sui propri canali social.

Non è il primo çaso a Trigoria, perché il giorno prima ce ne erano stati altri due nella Primavera e nella Roma non nascondono la preoccupazione anche per gli altri rientri dalle vacanze. La società giallorossa guarda soprattutto al focolaio creatosi in Sardegna e da dove solamente ieri è tornato Nicolò Zaniolo (domani previsto tampone). L’isola è stata poi meta anche di altri calciatori come Spinazzola, Pellegrini, Kolarov, Mkhitaryan e Ibanez. Già rientrato anche Dzeko che invece ha scelto la Croazia, mentre Pau Lopez ha fatto un viaggio itinerante tra Portogallo e Spagna. A Ibiza, invece, Santon e Perotti. Insomma, il crescere dei contagi nei paesi vicini all’Italia spaventa a una settimana dalla ripresa degli allenamenti. Per ora solo Mirante è risultato positivo, ma anche chi ha incontrato il portiere è un po’ preoccupato e il riferimento è all’agente Giuffrida che, insieme al suo assistito, era nello stesso albergo di Pedro all’eur dove è anche andato poi Fienga. L’AD, per il momento è a Londra, non presenta problemi, tutt’altro. Porta avanti la nuova strategia studiata a tavolino con Ryan Friedkin.