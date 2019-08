© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trattativa tra Roma e Juventus per Rugani è ripresa domenica scorsa e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti. Per il contratto del difensore non ci sono problemi: l'intesa si può trovare a 3 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Il problema è la valutazione di Alessio Riccardi, che i giallorossi quantificano in 10 milioni. Anche lo stesso talento romanista deve essere convinto dal progetto bianconero, non tanto per la destinazione per cui non c'è assolutamente preclusione, ma per il percorso di crescita che è determinante vista la giovane età del calciatore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.