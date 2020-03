Roma, trattativa in stand by tra Pallotta e Friedkin: ecco la seconda chance di Petrachi

“Ero abituato alle difficoltà, ma non alle calunnie” sono state alcune delle parole d’apertura di Petrachi nella conferenza stampa di presentazione di Villar, Carlez Perez e Ibanez. Lo sfogo del diesse della Roma durò 15 minuti abbondanti, più 3-4 domande dei giornalisti presenti a Trigoria, toccando praticamente ogni tema apertosi in quel periodo intorno alla figura del dirigente giallorosso. “Un mercato influenzato dal passaggio di proprietà”, lo ha definito l’ex direttore sportivo del Torino e in parte è vero, ma quel giorno sembrava ormai esser passato in rassegna come l’atto conclusivo della storia di Petrachi nella Capitale. Le parole usate, infatti, non sono piaciute affatto alla dirigenza, al punto di dissociarsi nei giorni seguenti non ufficialmente, ma facendo comunque trapelare la posizione del club. Non si aspettavano una conferenza simile a Trigoria. Pensavano, vista la richiesta del diesse di prendere il posto di Fienga al fianco dei giocatori, che volesse mettere i puntini sulle “i”, ma non in quel modo.

OPPORTUNITA’ - In quei giorni poi rimbalzavano con insistenza le voci che con Friedkin come nuovo proprietario, Petrachi potesse essere il manager più a rischio della Roma. Ora, però, questo scenario appare decisamente più lontano. Il Coronavirus, infatti, non ha fermato solo i campionati e le competizioni europee, ma anche la trattativa per la cessione del club giallorosso. L’intesa sulla quale stava per esser firmato il pre-accordo non sussiste più e chissà quando riprenderà l’operazione. Dunque anche il direttore sportivo rinvia il suo addio. D’altronde l’incertezza economica che vivranno i club da qui ai prossimi mesi è sotto gli occhi di tutti e la scelta migliore, anche se può non piacere, è dare continuità all’attuale management. Il contratto di Petrachi scade nel 2022 e con ogni probabilità il prossimo mercato sarà ancora il suo. Una finestra per le trattative non semplice e tutt’altro che certa vista anche l’ipotesi che parta ad agosto e termini a novembre. Non certo e condizioni migliori per una seconda chance, ma resta pur sempre un’occasione in più.