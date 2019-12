© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si blocca la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma. Secondo quanto riportato da Ilsole24ore.com discussioni sarebbero entrate in una fase di stallo e rischierebbero di saltare, se le parti non dovessero riavvicinare le rispettive posizioni.

Le cause - Alla base di tutto questo ci sarebbero le attese di valutazione dello stesso James Pallotta e degli altri investitori a lui collegati, che puntano ad uscire dal club monetizzando la partecipazione. Di fronte a queste richieste Friedkin si sarebbe mostrato assai prudente e, se le parti non si riavvicineranno, il possibile accordo potrebbe definitivamente arenarsi.