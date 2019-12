© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov è tornato a segnare nella partita contro la Fiorentina, ottenendo la soddisfazione di piazzarsi al secondo posto nei migliori campionati europei per realizzazione da calcio di piazzato, alle spalle solo di Leo Messi. I gol nell'anno solare sono ben 9. Sia da parte della Roma che da quella del calciatore c'è la volontà di proseguire insieme, e allora ecco avviati i dialoghi con l'entourage del giocatore per prolungare il rapporto contrattuale di un anno, fino al 2021, con opzione per il secondo.