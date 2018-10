Roma, tre big indisponibili per domani. Di Francesco: "Kolarov in dubbio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento della vigilia per la Roma, domani impegnata in Champions League contro il Viktoria Plzen in una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi. Non saranno della partita Pastore, Perotti e De Rossi, che a Trigoria stanno svolgendo lavoro individuale. Così come Kolarov, ma quest'ultimo è ancora in dubbio: "Per domani è un dubbio, valuteremo insieme", ha detto Di Francesco in conferenza stampa.