Roma, tre club di Bundesliga sulle tracce di Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene tedesche per Patrik Schick. Come su legge sulle pagine de Il Messaggero nelle ultime settimane tre club di Bundesliga hanno bussato alle porte della Roma per avere informazioni sull'attaccante giallorosso: si tratta del Lipsia, del Borussia Dortmund e del Bayer Leverkusen.