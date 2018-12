Roma, tre motivi nella conferma di Di Fra: dalle alternative agli alibi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono almeno tre i motivi per i quali Eusebio Di Francesco non sembra essere a rischio esonero sulla panchina della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport il primo è legato alla completa fiducia che Monchi ha ancora nei confronti dell'allenatore, il secondo è invece relativo alle alternative che non convincono, mentre il terzo è legato ai giocatori: la società non vuole dare alibi a coloro che scendono in campo domenica dopo domenica.