Roma, tre nodi da sciogliere: tra rinnovo e riscatti

Situazioni da discutere in casa Roma in vista della prossima stagione. Lo stop al campionato fornisce l’assist per iniziare a valutare alcuni dei nodi da sciogliere, a partire da quelli legati ai rinnovi di contratto che prescinderanno dall’esito della trattativa per il cambio di proprietà con Friedkin. È il caso di Lorenzo Pellegrini, da blindare e con una clausola troppo abbordabile (30 milioni) per non essere eliminata. La volontà del centrocampista è quella di proseguire in giallorosso, altrimenti non sarebbero mancate le pretendenti (Juve su tutte) già in passato. Ma ora è tempo di entrare nel concreto non appena ci sarà la possibilità di farlo, intavolando il discorso rinnovo sin da ora a distanza. Attenzione anche al futuro, tutto da stabilire, della coppia Premier Smalling-Mkhitaryan. Per il primo la richiesta dello United da 20 milioni di euro è giudicata eccessiva nonostante l’ottimo rendimento sin qui fornito dal difensore. Per l’Armeno il problema risiede nell’ingaggio monstre da 7 milioni a stagione percepito dall’Arsenal che ne detiene il cartellino. Il contratto con i Gunners scadrà nel giugno 2021: servirà trattare ed un nuovo sacrificio economico da parte del diretto interessato per proseguire l’avventura a Roma oltre alla stagione in corso.