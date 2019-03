Roma, tre possibili nomi per il ds del futuro: Giuntoli, Ausilio o Petrachi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna ad analizzare l'addio di Monchi alla Roma, sottolineando come i giudizi trancianti riferiti al ds si scontrino con le probabili destinazioni che adesso lo vedranno protagonista (l’Arsenal, ma lo corteggia forte anche il PSG). Nel frattempo, Massara ha "ereditato" il ruolo di Mochi nella Roma, in attesa di possibili eredi: in questo senso - si legge - per il futuro piacciono Giuntoli (Napoli), Ausilio (Inter) e Petrachi (Torino).