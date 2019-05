© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto ancora in bilico. Tutto ancora in discussione. La partita che avrebbe potuto stravolgere gli equilibri della corsa Champions era quella tra Roma e Juventus all’Olimpico, ma il successo dei giallorossi ha di fatto cambiato ogni genere e specie di preconcetto legato alla corsa al terzo e quarto posto, modificando gerarchie che parevano potersi fossilizzare anche solo qualche settimana fa. La vittoria dei ragazzi di Ranieri ha fornito nuova linfa ai giallorossi mettendo pressione sulle spalle di un’Inter chiamata a fare quantomeno sei punti nelle ultime 3 partite di campionato a partire da quella di stasera, contro un Chievo già retrocesso da tempo. Una vittoria che oltre a ridiscutere il futuro di Allegri, argomento annunciato per la settimana che verrà, riapre anche le speranze per i capitolini, nell’attesa di un futuro che, dopo il gran rifiuto di Conte, è ancora tutto da scrivere.