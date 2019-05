Roma, tre punti fondamentali: 2-0 all'Olimpico. Brutta Juve nella ripresa

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol importantissimi. Arrivati da calciatori che fino a quel momento non avevano brillato e che hanno regalato alla squadra tre punti chiave. La Roma nel posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A ha battuto 2-0 la Juventus grazie al gol realizzato all'81esimo da Alessandro Florenzi e al sigillo finale di Dzeko. Due reti che permettono alla squadra di Ranieri di restare ancora in piena corsa Champions: raggiunto il Milan al quinto posto, a una sola lunghezza l'Inter che però ancora deve scendere in campo.

Non è stata una gara semplice per i giallorossi. Anzi. Se la Roma ha avuto la possibilità di sbloccare il match a meno di dieci minuti dalla fine è solo perché nel primo tempo Antonio Mirante s'è reso protagonista con tre grandi interventi: due su Dybala, uno su Cuadrado. Il portiere classe '83 è stato per distacco il migliore della prima frazione: ha salvato una Roma spenta, a tratti amorfa, che nella prima frazione s'è affacciata dalle parti di Szczesny solo grazie a qualche guizzo individuale di Lorenzo Pellegrini.

L'atteggiamento della Roma non è migliorato significativamente nella ripresa. E' peggiorato invece quello della Juventus, squadra che dopo un buon primo tempo è calata d'intensità e di precisione. Dybala e Cristiano Ronaldo dopo una buona prima frazione si sono praticamente eclissati nella ripresa. Ma l'errore decisivo, quando la gara sembrava indirizzata sui binari dello 0-0, l'ha commesso il capitano Giorgio Chiellini: una uscita sbagliata che ha permesso a Florenzi di ritrovarsi a tu per tu con Szcesny e di batterlo con uno scavetto.

Dopo il gol, la Juventus non ha fatto nulla per provare ad agguantare il pareggio. Anzi. La Roma ha continuato ad attaccare e nell'ultimo dei tre minuti di recupero ha trovato anche il gol del 2-0 con Edin Dzeko. Un uno-due fondamentale: i giochi per il terzo/quarto posto restano aperti.