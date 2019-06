Roma, tre strade per El Shaarawy dopo il no allo Shanghai Shenhua

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy ha deciso di dire no allo Shanghai Shenhua nonostante i 14 milioni a stagione promessi dal club cinese. L'italo-egiziano non se l'è sentita di lasciare l'Italia e soprattutto il calcio che conta. L'attaccante ora è pronto a discutere nuovamente il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, ma i 4 milioni netti a stagione richiesti, al momento sembrano essere valutati troppi dai dirigenti romanisti.

Tre strade per il futuro - L'ipotesi prolungamento e adeguamento è da prendere in considerazione, anche se la Roma ha fatto sapere al giocatore di essere anche disposta a cederlo davanti a un'offerta all'altezza. Il giocatore allo stesso tempo pensa anche alla possibilità di restare col contratto in scadenza così da poter andar via a parametro zero tra pochi mesi. Difficile che si arrivi a tanto, anche perché la Roma non ha nessuna intenzione di trovarsi con un giocatore di tale valore pronto ad andarsene senza portare niente nelle casse del club. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.