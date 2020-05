Roma, Trigoria si blinda per il maxi ritiro: come cambia il centro sportivo con le sedute di gruppo

Giovedì la Roma ha fatto il suo ritorno a Trigoria per gli allenamenti individuali, ma ora il Governo sembra pronto a dare il via libera anticipato per le sedute di gruppo anticipando anche la data inizialmente stimata del 18 maggio. Cambieranno dunque nuovamente molti dei criteri fin qui adottati, a partire dal maxi ritiro che coinvolgerà non solo staff tecnico e calciatori, ma anche dirigenti, addetti ai lavori e qualche dipendente. Si cercherà comunque di ridurre al minimo il numero di persone, ma nessuno di loro potrà lasciare il centro sportivo per le successive settimane che dovrebbero poi portare alla ripresa della Serie A.

La Roma ha la fortuna di partire da una situazione invidiabile: ovvero gli zero contagi. Chiudendo quindi Trigoria all’esterno dovrebbe evitare che calciatori e dipendenti possano contrarre il Covid-19. Tutti saranno comunque sottoposti giornalmente alla misurazione della temperatura e qualora qualcuno risultasse superiore al 37 e mezzo, verrebbe immediatamente isolato e monitorato. Nelle ore successive non dovesse scendere la temperatura sarebbe avviato il protocollo necessario per capire se il soggetto sia stato colpito dal coronavirus. La grande novità, però, sarà il ritorno di Fonseca tra i suoi calciatori. Il portoghese, assieme al suo staff, dovrà mantenere anche in campo la mascherina, ma potrà iniziare ad allenare tatticamente la sua squadra. Gli spogliatoi, invece, non saranno ancora agibili, ogni calciatore potrà cambiarsi nel sua stanza e proseguire con l’iter ad ora previsto. Le aree comuni saranno utilizzate il meno possibile e con l’obbligo di distanziamento sociale e mascherina, mentre resta in dubbio l’utilizzo della piscina nonostante nei giorni scorsi siano venuti a sanificarla.