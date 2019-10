© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emil Hallfredsson, centrocampista svincolato dopo l'esperienza all'Udinese, potrebbe tornare in Serie A. La Roma infatti, a causa degli infortuni di Cristante, Diawara e Pellegrini che hanno decimato la mediana di Fonseca, starebbe pensando a uno svincolato e in special modo a lui per aiutare la squadra in queste settimane di difficoltà numerica. L'islandese è fisicamente pronto nonostante non abbia contratto e ha giocato l'ultima sfida della Nazionale contro Andorra, dimostrando di poter rientrare subito. Per questo, secondo Il Corriere dello Sport, Petrachi potrebbe presentargli una proposta nei prossimi giorni.