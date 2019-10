Roma, turn over? Si Graz e Fonseca cambierà ancora con il Cagliari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Squadra che vince non si cambia. Non è di certo il caso della Roma. Il dilemma turn over, però, non colpisce solo i giallorossi. Da sempre accende il dibattito e divide in due filosofie di pensiero: ne sa qualcosa Ancelotti in queste prime settimane della nuova stagione che non gli hanno risparmiato critiche. Anche Fonseca, per necessità e modo di intendere il calcio, si affida spesso al turn over. Ieri a Graz contro il Wolfsberger ha cambiato sette undicesimi rispetto alla formazione tipo. Una vera e propria rivoluzione, dettata soprattutto dagli infortuni. Nel risveglio muscolare mattutino prima del match il tecnico portoghese perde anche Pau Lopez e Florenzi. Il capitano della Roma non va neanche in panchina, mentre in porta fa il suo esordio stagionale Mirante. Insomma, Fonseca tra cambi obbligati e altri per scelta tecnica, nelle 8 uscite ufficiali disputate sin qui non ha mai schierato la stessa formazione per due volte di fila. Lo stesso undici lo troviamo solo nei successi con Sassuolo e Bologna.

INTOCCABILI - Dunque a oggi, tra Serie A ed Europa League, ha utilizzato 23 calciatori diversi. Solamente 5 di loro ricorrono sempre e hanno saltato una sola partita a testa dall’inizio. Stiamo parlando di Fazio, Cristante, Kluivert, Kolarov e Dzeko. Se il terzino di Fonseca non aveva saltato neanche mai un minuto fino alla gara di ieri, solamente 15 erano quelli persi dal centravanti giallorosso. “Imprescindibili”, li ha definiti così l’ex Shakhtar a più riprese. Stesso discorso per Fazio e Cristante con quest’ultimo più volte elogiato dall’allenatore portoghese. “E’ quello che più di tutti ha capito il mio gioco e cosa chiedo” ripete come un mantra in conferenza e domenica con il Cagliari ci saranno tutti insieme ancora una volta, cambiando per la nona volta consecutiva la formazione. Petrachi d’altronde lo ha detto: “Paulo deve continuare sulla sua strada”. Ecco, nel suo percorso è previsto ancora il turn over.