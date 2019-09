Roma, tutti gli uomini del presidente: ecco come Pallotta controlla il club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta è un presidente che è costretto a delegare molto, visto che vive dall'altra parte del mondo e che allo stesso tempo vuole essere informato su tutto ciò che succede a Trigoria e dintorni. Dalla scorsa settimana è tornato a Roma Manolo Zubiria, ex team manager che ora si è preso il ruolo di coordinatore tra le varie aree oltre che curatore dei rapporti con l'UEFA. Una sorta di direttore generale ombra con la fiducia massima dei vertici societari. Ed Lippie è il personal trainer di fiducia del presidente, già spedito alla fine della scorsa stagione a verificare i motivi dei tanti infortuni e rivisto al Centro Sportivo almeno un paio di volte dall'inizio di questa stagione. Alex Zecca invece, da grande amico di Pallotta, si è già visto alla prima di campionato contro il Genoa e dovrebbe tornare per la gara di domani contro il Basaksehir. Anche se l'uomo sempre presente è Guido Gombar, dall'inizio dell'avventura americana responsabile della sicurezza, manager discreto e forte nelle relazioni. Con questo pool di fedelissimi, non si muove foglia nella Roma giallorossa, senza che il proprietario italo-americano non venga a saperlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.