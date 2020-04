Roma, tutti pazzi per Pepè del Gremio: il brasiliano pronto al salto di qualità in Europa

La Roma cerca un esterno. Il profilo è simile a quello di Kluivert per sostituire Perotti: brevilineo, rapido, che sappia giocare a piede invertito e riesca se possibile a dare una mano nelle due fasi. Non è un caso che fino a questo momento siano usciti i nomi di due brasiliani che assomigliano molto al turco. Uno è Tetè dello Shakhtar e cresciuto nel Gremio, l’altro è Pepé che invece nel club brasiliano ci milita ancora a 23 anni. A dicembre gli osservatori del diesse della Roma erano partiti in Brasile per visionare il giovane talento. Ma i giallorossi, che avevano manifestato il suo interesse già prima dei giochi pre-olimpici, non sono gli unici a seguire il profilo del giocatore: su di lui Bayern Monaco, Valladolid (costretta a uno stand-by nelle trattative per colpa del coronavirus) e Ajax. C’è poi il PSV che, secondo quanto riportato da globoesporte.com, avrebbe già avanzato l’offerta di 15 milioni.

Insomma, una vera e propria asta può partire intorno a Pepè che nel gioco di Fonseca starebbe bene, visto che è cresciuto come esterno di sinistra nel 4-2-3-1. Parte dal settore giovanile del Foz do Iguaçu con cui arriva a giocare in prima squadra nel Paranaense già nel 2015 (2 partite). Nel 2016 le gare diventano 7 e 3 i gol che lo portano al Gremio, società più titolata con cui nel 2017 Pepè gioca 3 partite in Serie A segnando anche 1 gol. Nel 2018 conquista spazio giocando 20 match ma le segnature si fermano a 2 mentre nella stagione appena terminata sale a 6 gol A su 30 presenze a cui aggiungiamo altri 5 gol fra Gaucho e Libertadores. Un talento destinato ormai a esplodere in Europa.