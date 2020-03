Roma, tutti pazzi per Smalling. L'operazione conferma si basa su tre certezze

Chris Smalling, difensore della Roma ma di proprietà dello Unite, piace a mezza Premier, con in testa il Tottenham di Mourinho e l’Everton di Ancelotti e l’ultima prestazione non felicissima a Cagliari non ha certo modificato questo giudizio. Non a caso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - i suoi agenti, che la scorsa settimana erano prima all’Olimpico e poi a Trigoria, hanno ricevuto telefonate, richieste e sondaggi. Smalling ascolta, valuta e aspetta. Con tre certezze.

Champions decisiva - La prima: molto, moltissimo, dipenderà non solo da Smalling, ma da come terminerà la stagione della Roma. Se la squadra si qualificasse per la Champions (4° posto o vittoria Europa League) il difensore inglese avrebbe molte possibilità di restare e il club di avvicinarsi ai 20 milioni richiesti dal Manchester.

Legami - La seconda: in Inghilterra Smalling era e resta legatissimo allo United e prima di accettare un altro club ci penserebbe molto, ma molto bene.

La terza: alla Roma deve la sua rinascita - La quale, potrebbe culminare con la convocazione per l’Europeo -, e a Roma ha instaurato un rapporto ottimo con tutti, tanto da diventare un leader dello spogliatoio. Ecco perché i suoi agenti hanno garantito a Petrachi di non avere ancora accordi con nessuno e, al tempo stesso, hanno promesso che aspetteranno ulteriori incontri prima di prendere una decisione definitiva.