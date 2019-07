Roma, tutti volevano Conte come prima scelta. Da Totti a Petrachi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Antonio lo conosco da più di trent'anni. Vuole vincere immediatamente, è entrato in una dimensione che il secondo posto è una sconfitta. Ha visto l'Inter come una squadra che ha qualcosa in più per l'organico e per ambire allo scudetto. Sicuramente qualche piccola ragione ce l'avrà". Così Gianluca Petrachi ha commentato il mancato approdo di Antonio Conte alla Roma, spiegando come mai non sia arrivato in giallorosso nonostante il pressing che da più parti lo aveva incrociato.

ANCHE TOTTI - Il problema, al di là di una questione economica per cui Conte guadagna 12 milioni netti all'anno, è che tutto il club si era sbilanciato per un suo possibile arrivo. Il nuovo direttore sportivo lo aveva contattato, ma anche Francesco Totti ha più volte detto di averlo sentito per provare a portarlo a Roma. Probabilmente giocare la Champions League sin da subito, con la possibilità di misurarsi a livelli massimi avendo un budget discreto ha spostato la decisione verso i nerazzurri.

E FONSECA? Poi c'è il tecnico portoghese, bravo con lo Shakhtar, ma che è evidentemente una seconda (terza con Gasperini?) scelta, una delle migliori per provare a cambiare le cose a Roma. "Ci vorrà tempo, non sarà facile, però sono molto ottimista in Fonseca". Avere tempo e partire come scelta di rimpiazzo non è certo il miglior biglietto da visita.