Roma, tutto deciso per i giallorossi. O forse no: il dubbio di Eusebio

Difesa a tre o difesa a quattro? Ieri Eusebio Di Francesco si è nascosto anche sull’assetto difensivo con cui la sua Roma scenderà in campo ad Anfield, ma almeno su questo non sembrano esservi dubbi. L’esperimento col Barcellona ha funzionato, e così bene da non sembrare una tantum: dal tecnico giallorosso è ormai lecito aspettarsi sorprese, ma non su questo. Anche perché Diego Perotti non è ancora al 100% della condizione, e l’argentino sembra un elemento essenziale per riportare la Roma al 4-3-3 che sembrava un dogma ma non lo è.

3-5-2, o 3-4-2-1 a seconda dei gusti, sia. Il vero dubbio di Di Fra, però, riguarda il reparto offensivo. Che sarà guidato da Edin Dzeko, ovvio. E con Radja Nainggolan a fare da battitore libero fra centrocampo e attacco. Ma chi affiancherà bosniaco e belga? La conferenza stampa ha detto 50% Cengiz Under e 50% Patrik Schick. A quale metà dobbiamo credere? In teoria, tutti gli indizi portano al turco: contro la SPAL è entrato solo nel finale, è più adatto a condividere gli spazi con Dzeko e Nainggolan, è l’uomo in più di questa stagione giallorossa. Attenzione, però, alle sorprese: un centesimo su Schick può essere un azzardo, ma fruttare. Il ceco si è sbloccato a Ferrara, è stato finora il più grosso punto interrogativo dei giallorossi, non ha reso secondo le aspettative. Nessuno, soprattutto Jurgen Klopp, si aspetterebbe davvero di vederlo in campo dal primo minuto questa sera. E questo potrebbe spingere Di Francesco a sorprendere, ancora.

La probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under (Schick), Nainggolan; Dzeko.