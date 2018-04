Roma, tutto facile nel primo tempo. Schick-Dzeko, Chievo sotto 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutt'altro che deconcentrata, la Roma in scena all'Olimpico tra le due partite contro il Liverpool ha probabilmente archiviato la pratica Chievo Verona già nel primo tempo. Al 45esimo i giallorossi sono infatti in vantaggio 2-0, due gol che premiano le scelte di mister Di Francesco: Schick dopo 8 minuti ha realizzato la rete del vantaggio, Dzeko al 40esimo ha siglato il raddoppio. Nel mezzo, anche un gol annullato a El Shaarawy per una millimetrica posizione di fuorigioco e due pali colpiti.

