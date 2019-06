© foto di Federico Gaetano

È ormai fatta, Paulo Fonseca sarà il prossimo allenatore della Roma. Il portoghese ha appuntamento con la dirigenza romanista e James Pallotta mercoledì a Londra per firmare il contratto. Il tecnico prossimo a lasciare lo Shakhtar guadagnerà due milioni più bonus per due anni con opzione per il terzo, una cifra inferiore rispetto a quanto ha finora guadagnato in Ucraina. Lo scrive La Repubblica.