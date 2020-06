Roma, tutto su Gollini in caso di cessione di Pau Lopez in Premier League

Nel caso in cui dalla Premier League, una squadra tra Chelsea, Tottenham e West Ham dovesse farsi viva dalle parti di Trigoria offrendo 40 milioni di euro per il portiere spagnolo, i giallorossi sarebbero pronti a cederlo. Non per meno, visto che il suo cartellino è stato rilevato per circa 30 milioni tra parte cash e rinuncia a parte dei milioni che il Real Betis avrebbe dovuto versare per Sanabria. A quel punto la Roma avrebbe già individuato il potenziale sostituto in Pierluigi Gollini, attualmente all'Atalanta, che ha un costo non inferiore ai 25 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.