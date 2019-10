Roma, tutto su Pellegrini: rinnovo (senza clausola) e maglia numero 10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha deciso di investire, e tanto, su Lorenzo Pellegrini: per lui un nuovo contratto, prolungato fino al 2024, con l'eliminazione della clausola e lo storico passaggio della maglia numero 10. Con la benedizione di Totti, che ha sempre speso parole di elogio nei confronti di quello che considera il suo erede. Il club di Pallotta vuole assicurarsi che la definitiva consacrazione del giocatore, ambito da tante big (in Italia Inter e Juve in particolare), avvenga a Roma: oltre alla pesantissima casacca numero 10, a Pellegrini dovrebbe essere affidata anche la fascia di capitano. Il Corriere dello Sport sottolinea che l'obiettivo del centrocampista è diventare una bandiera della Roma, fare lo stesso percorso di Totti, De Rossi e Florenzi. D'altronde a Roma ha tutta la sua vita. Ha una casa a Casal Palocco con la moglie Veronica, da poco più di un mese è nata la figlia Camilla. Fonseca ha subito chiesto la sua conferma, ma tutti gli allenatori che ha avuto lo hanno tenuto in grande considerazione. Non ultimo, il ct Mancini.