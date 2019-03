© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto tace in casa Roma sul fronte dei rinnovi. Una situazione normale, perché il futuro del ds Monchi è in bilico e lo stesso dirigente non ha smentito le voci su un futuro lontano dalla Capitale. Restano in sospeso, così, le trattative per i nuovi contratti di Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Under, De Rossi, Dzeko e Manolas. Situazione diverse, come riporta Il Messaggero: il bomber bosniaco ha già capito che non ci sarà rinnovo, mentre per Zaniolo e De Rossi è tutto rimandato a fine stagione. El Shaarawy e il suo entourage non hanno ricevuto chiamate, così come non ci sono novità sul futuro di Pellegrini, Manolas e Under.