Roma-Udinese 0-0 al 45', poco spettacolo e tanta pioggia all'Olimpico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è da poco concluso il primo tempo di Roma-Udinese. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

INIZIO COL TURBO PER L'UDINESE - La squadra di Tudor parte con il piede sull'acceleratore, confezionando due chiare palle gol nei primi 5 minuti di gioco. Prima un contropiede non finalizzato da Lasagna, poi un bel sinistro da limite di Mandragora neutralizzato da Mirante.

DE PAUL SALE IN CATTEDRA - Inizio di gara stratosferico per il numero 10 dell'Udinese, tutte le azioni iniziano dai suoi piedi. La Roma soffre le giocate dell'argentino, tocca a Manolas mettere una pezza dopo l'ennesima ripartenza dell'Udinese orchestrata da De Paul.

SI SVEGLIA LA ROMA - Dopo l'inizio sprint, l'Udinese arretra e lascia campo alla Roma. Per due volta El Shaarawy arriva alla conclusione, senza tuttavia mettere in difficoltà Musso. La conclusione più pericolosa arriva dall'uomo più insospettabile: Marcano. Lo spagnolo si libera in area e lascia partire un potente sinistro che trova l'ottima reazione di Musso.

CAMPO PESANTE - Qualche minuto dopo l'inizio della sfida, su Roma si abbatte un violento temporale. Inevitabilmente, col passare dei minuti, il terreno di gioco diventa sempre più pesante, con tutte le difficoltà del caso per i calciatori. Ovviamente in queste condizioni meteo, ne risente lo spettacolo.