Roma-Udinese 1-0, decide Dzeko: la corsa Champions continua

Si è da poco conclusa la sfida fra Roma e Udinese. Finisce 1-0 in favore dei giallorossi, grazie alla rete di Edin Dzeko arrivata nella ripresa.

INIZIO SPRINT, POI VINCE LA NOIA - L'Udinese parte col turbo, nei primi 5 minuti di gioco la squadra di Tudor crea almeno due nitide palle gol: prima un contropiede non finalizzato da Lasagna, poi un bel sinistro da limite di Mandragora neutralizzato da Mirante. I friulani, con un De Paul in stato di grazia, mettono alle corde la Roma ad inizio gara. La squadra di Ranieri cresce col passare dei minuti, ma il forte temporale che si è abbattuto sull'Olimpico, rende tutto più complicato per dei giocatori tecnici come quelli della Roma. Ne viene fuori un finale di primo tempo decisamente brutto, con poche occasioni da ambo le parti.

RANIERI SUONA LA SVEGLIA - Evidentemente mister Ranieri deve essersi fatto sentire nello spogliatoio, perché la Roma esce dal tunnel con un altro spirito e tiene in mano il pallino del gioco per tutta la seconda frazione di gara. L'Udinese si difende con ordine e prova a far male in contropiede e sui calzi piazzati. È proprio sugli sviluppi di un corner che l'Udinese trova l'occasione migliore, con un colpo di testa di De Maio che si stampa sul palo.

CI PENSA DZEKO - La Roma passa in vantaggio al minuto 67 con Edin Dzeko. Assist meraviglio di El Shaarawy che mette il bosniaco davanti a Musso. Dzeko non sbaglia e ritrova un gol che all'Olimpico, in campionato, mancava addirittura da aprile 2018.

SUCCESSO CHAMPIONS - La Roma vince di misura e si porta momentaneamente al quarto posto con 54 punti, a sole tre lunghezze dall'Inter e con due punti di vantaggio su Milan e Atalanta.