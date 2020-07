Roma-Udinese con Pau Lopez e si fa strada la suggestione Cavani per il prossimo anno

Obiettivo ripartire subito per la Roma dopo la sconfitta con il Milan che ha aperto nuove critiche e polemiche soprattutto nei confronti di Fonseca e alcune scelte di formazione fatte a San Siro. I cambi saranno nuovamente tanti, uno farà più piacere di altri al portoghese. Stiamo parlando di Pau Lopez che da sabato è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e già giovedì contro l’Udinese dovrebbe prendere il posto di Mirante. Buone notizie anche sul fronte Zaniolo che nella seduta di scarico di lunedì si è riaggregato al gruppo, ma senza sostenere la parte di allenamento con i contrasti. Per rivederlo convocato serviranno ancora una decina di giorni. Santon, invece, va verso la terza esclusione per scelta tecnica nonostante sulla fascia destra potrebbe esserci nuovamente l’avvicendamento Bruno Peres-Zappacosta con il brasiliano in vantaggio. A completare il reparto Mancini, Smalling e Kolarov, mentre in mediana Villar affiancherà Cristante. Sulla trequarti bocciati Kluivert e Under. A destra torna Carles Perez con Pastore al centro e Mkhitaryan a sinistra. Straordinari per Edin Dzeko che non può contare su un vice all’altezza.

A tal proposito radio mercato in questi giorni sta rilanciando con insistenza la voce di un forte interessamento della Roma a Cavani. Dall’Uruguay sono certi che questa possa essere la settimana chiave per un calciatore che si svincola dal Psg e al quale andrebbe pagato dunque solo lo stipendio. Impensabile, però, credere che possa essere il secondo di Dzeko. Più probabile che si trasformi nel sostituto del bosniaco qualora andasse via, ma da Trigoria per il momento non arrivano conferme.