Roma-Udinese, i convocati di Ranieri: out Nzonzi, ok Perotti e Florenzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti assenti per la Roma di Claudio Ranieri, che domani affronterà l'Udinese nell'anticipo del 32° turno di campionato. Non ci saranno Karsdorp, Santon e Kolarov (squalificato). Rientra Perotti, così come Florenzi. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Olsen, Fuzato, Mirante

DIFENSORI: Juan Jesus, Marcano, Fazio, Florenzi, Manolas

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Riccardi

ATTACCANTI: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy