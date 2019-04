Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: tridente pesante nel 4-3-3 di Ranieri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A.

Le scelte di Ranieri -Claudio Ranieri ha schierato la sua Roma con il 4-3-3 e con una linea di difesa composta, in pratica, da quattro difensori centrali. Confermati Dzeko e Schick in attacco, con l'attaccante ceco più defilato sulla sinistra. Zaniolo scala sulla linea dei centrocampisti, con Cristante e De Rossi.

Roma (4-4-2) - Mirante; Juan Jesus, Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi; El Shaarawy, Dzeko, Schick.

Le scelte di Tudor - Udinese col 3-5-2, con Stryger e D'Alessandro come esterni di centrocampo e Lasagna-Okaka insieme in attacco fin dall'inizio. C'è De Paul, che però scala di qualche metro per completare la linea mediana.

Udinese (3-5-2) - Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka.