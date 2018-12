Roma, ultima chance per Di Francesco: o vince o sarà esonerato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la Roma non batterà il Genoa potrà dirsi finita l'avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa. E' quanto scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico abruzzese è ben consapevole di essere arrivato all'ultima spiaggia. Nel caso in cui dovesse perdere, la società capitolina potrebbe valutare l'opzione Paulo Sousa, che accetterebbe un contratto di soli sei mesi per tornare ad allenatore in Italia. Smentite invece le voci riguardanti un ritorno di Fabio Capello.