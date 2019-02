© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Aggrappati a De Rossi. Umiliata a Firenze e contestata in città, la Roma prova a voltare pagina. Lo fa sperando nel ritorno del suo capitano, costretto a scendere in campo". Esordisce così Tuttosport analizzando il tema rovente in casa giallorossa in vista del match con il Milan. Secondo i colleghi, il capitano romanista ha pochi minuti ed un ritmo partita da ritrovare, ma la sua presenza carismatica è fondamentale per la Roma e Di Francesco arrivati all'ultima spiaggia. Il futuro del tecnico appeso ad un filo, un ko sarebbe letale.