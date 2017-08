Roma, ultimatum Mahrez: il Leicester ha 48 ore per decidere

© foto di Imago/Image Sport

Ore decisive per il passaggio di Riyad Mahrez alla Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club giallorosso avrebbe infatti dato l'ultimatum al Leicester, visto che a una settimana dall'inizio della Serie A non può permettersi di attendere ancora. La proposta è sempre la stessa, 35 milioni totali, 32 fissi e 3 di bonus, ma le Foxes ritengono l'offerta non accettabile. 48 ore ancora e ne sapremo di più, ma se gli inglesi non dovessero mollare la presa Monchi dovrebbe virare su un altro obiettivo.