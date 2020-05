Roma, ultimi preparativi e da lunedì tutti in ritiro: ecco come cambia Trigoria

Oggi Fonseca scioglierà l’ultimo dubbio prima del ritiro: concedere uno o due giorni liberi in famiglia prima del raduno previsto per lunedì mattina. La passata settimana alla squadra concesse solo la domenica libera, ma visto che i calciatori per le successive due non potranno uscire da Trigoria, il tecnico portoghese potrebbe decidere di dare il weekend “libero” ai suoi calciatori. Così facendo il club avrebbe la possibilità anche di ultimare con più calma gli ultimi preparativi per osservare il rigido protocollo studiato dal CTS e varato dalla Figc.

La prima delle due settimane di ritiro vedrà degli allenamenti ancora in forma ridotta. Saranno infatti permesse le sedute di gruppo, ma vietata la parte tattica per evitare eccessivi assembramenti sul terreno di gioco. Dal 25 maggio, invece, via libera anche al lavoro tattico. A preoccupare la Roma, così come il resto dei club di Serie A, è la disposizione sulla gestione del positivo. Qualora emergesse un contagio da Covid-19 tutto il gruppo squadra dovrebbe essere messo in quarantena senza possibilità di avere contatti con l’esterno. Non si parla solo di rosa più staff, ma di tutti quei dipendenti come fisioterapisti, medici e addetti ai lavori che dovranno far parte del ritiro per i prossimi 15 giorni. Nella Roma si contano una sessantina di persone, le quali avranno l’obbligo di indossare la mascherina (fatta eccezione per i calciatori durante gli allenamenti) e rispettare tutta una serie di accorgimenti come il distanziamento sociale.

Palloni, paletti e sagome saranno sanificati alla fine di ogni allenamento con i calciatori che non potranno ancora usufruire degli spogliatoi, ma dovranno utilizzare le stanze singole per cambiarsi prima e dopo le sedute. Anche i due ristoranti di cui dispone Trigoria sono stati adattati al protocollo separando i tavoli ed eliminando il buffet. Chiuso anche il bar dove Fonseca aveva istituito la colazione tutti insieme.