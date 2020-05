Roma, ultimo giorno di visite. Domani tutti in campo: si rivede anche Zaniolo

Ultimo giro di visite e di allenamenti in casa, poi da domani sarà possibile per la Roma tornare a correre a Trigoria. Sedute individuali fino al 18 maggio, ma è già un passo avanti. Come per i test medici, anche per gli allenamenti i calciatori saranno divisi per gruppi e spalmati sui tre campi a disposizione in modo che possano rimanere ben distanziati tra di loro. In campo anche lo staff di Fonseca sarà ridotto all’osso perché in questa prima fase non è ancora previsto l’utilizzo del pallone. Il portoghese può comunque sorridere perché potrà riabbracciare (solo in senso figurato) la squadra nella sua interezza. Da inizio anno mai ha avuto tutta la rosa a disposizione e l’obiettivo, qualora riprendesse il campionato, sarebbe proprio quella di poter avere tutti abili e arruolati.

Zaniolo resta l’unico più indietro nella preparazione, ma per il professor Mariani fa sapere come il giocatore sia clinicamente guarito. Scatta dunque la fase di riatletizzazione e giovedì scenderà in campo per la prima corsa fuori dal suo appartamento. Servirà comunque almeno fino a metà luglio per vederlo in campo per una partita, mentre il discorso è diverso per Zappacosta, Diawara e Pastore. Il terzino, poco prima dello stop forzato, era pronto al test con la Primavera per sancire il ritorno tra i convocati. Chiaramente due mesi dopo non è più necessario e sarà a completa disposizione di Fonseca, così come Diawara che invece la gara con la squadra di Alberto De Rossi l’aveva già sostenuta ed era pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Anche Pastore, fermo da novembre, per un edema osseo all’anca è finalmente guarito.