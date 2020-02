Roma, un 2020 da incubo: già 5 ko. E ora arriva l'Atalanta

2020 da dimenticare per la Roma. Quella di questa sera contro il Bologna è la quinta sconfitta nell'anno solare, considerando anche la Coppa Italia. E siamo solo al 7 febbraio. Nessuna squadra in Serie A ha perso tante partite ufficiali come i giallorossi finora mentre limitandoci al solo campionato solamente Cagliari, SPAL e Brescia hanno ottenuto meno punti. Anche se hanno la possibilità nel weekend di migliorare il proprio score.

Preoccupa anche la difesa che ha incassato fin qui 13 reti in 6 partite di Serie A, sette di quali nelle ultime due. Cosa succede? Manca la tranquillità, ha dichiarato a fine partita il tecnico Paulo Fonseca. Una squadra che accusato il ko contro il Sassuolo, fa sapere il portoghese assicurando che la condizione fisica è buona. Altrimenti non si sarebbe spiegata la reazione della squadra che ha cercato (invano) il pareggio.

Eppure già prima di Sassuolo i sentori di una squadra in difficoltà c'erano: il ko casalingo contro il Torino, l'uno-due in dieci minuti contro la Juventus. Anche la fortuna ha voltato le spalle alla squadra, che aveva giocato un buon derby non riuscendo però a vincere. Ciò che preoccupa è la tempistica della crisi: sabato 15 febbraio c'è lo scontro Champions contro l'Atalanta, a Bergamo. E la squadra oltre agli indisponibili Zaniolo, Zappacosta e Diawara sarà priva di Cristante, espulso questa sera per un fallaccio a centrocampo. L'unica nota buona sarà il ritorno di Pellegrini. E che non si giocherà all'Olimpico, perché di questi tempi i migliori risultati la Roma li ottiene lontano da casa, come le ultime due vittorie a Firenze e sul campo del Genoa.