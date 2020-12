Roma, un altro talento per il futuro: piace il giovane Soppy del Rennes

Secondo quanto riportato dal portale francese actufoot.com, la Roma sarebbe interessata a Brandon Soppy, diciottenne difensore centrale del Rennes, squadra dove milita in prestito proprio dai giallorossi Steven Nzonzi. Il calciatore ha collezionato sette presenze - cinque in Ligue 1 e due in Champions League - in questa stagione.