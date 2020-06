Roma, un anno di Fonseca: "Restiamo uniti e combattiamo tutti insieme"

vedi letture

La Roma non sta vivendo un momento sereno in seguito alla mancata cessione del club da parte di Pallotta, ma i giocatori continuano a prepararsi in vista del ritorno in campo. Uno dei più carichi è sicuramente il tecnico Paulo Fonseca, che a un anno esatto dall'inizio della sua esperienza in giallorosso, ha affidato al Twitter ufficiale della società, un pensiero in vista della ripresa: "Ora restiamo uniti per questo intenso periodo che abbiamo davanti e combattiamo tutti insieme. Primo anno insieme. La vostra passione è stato il regalo più bello che la Roma mi abbia regalato. Forza Roma!".