Roma, un anno fa l'impresa contro il Barça: adesso è tutto cambiato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un anno fa la Roma affossava il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League scrivendo una pagina di calcio che rimarrà per sempre indelebile nei cuori dei tifosi giallorossi e non solo. Adesso però è cambiato tutto. Dopo 365 giorni, il tecnico dell'impresa Di Francesco è stato esonerato. Si è dimesso il ds Monchi che nel frattempo è tornato a Siviglia. L'uomo copertina di quella vittoria, ovvero Kostas Manolas potrebbe lasciare Trigoria la prossima estate, come del resto potrebbe fare un altro "eroe" come Dzeko. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.