Un k.o. contro l'Inter potrebbe costare caro ad Eusebio Di Francesco. Domani sera per la Roma ci sarà una partita fondamentale contro i nerazzurri e l'allenatore abruzzese si gioca tanto: in caso di sconfitta, infatti, potrebbe essere esonerato, anche se ad oggi il club giallorosso non ha ancora trovato alternative. A riportarlo è il Corriere della Sera.