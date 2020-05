Roma, un mese al fischio d’inizio della A e a Trigoria continuano gli allenamenti individuali

Continuano gli allenamenti individuali in casa Roma, anche questa mattina la squadra di Fonseca si è data appuntamento in diverse fasce orarie a partire dalle 8.45 e fino alle 12 con l’ultimo turno. Rientrati gli affaticamenti muscolari di Perotti e Fuzato, gli unici due che continuano a svolgere un lavoro personalizzato sono Pau Lopez, alle prese con una microfrattura del polso sinistro, e Zaniolo. Quest’ultimo sta recuperando dall’infortunio che gli è costata la rottura del legamento crociato anteriore a inizio 2020 e con il riprendere delle sedute di squadra dovrebbe essere presente anche il 22 giallorosso.

Rispondono bene poi i calciatori rientrati da infortuni di lungo corso come Diawara e Zappacosta, quest’ultimo addirittura assente dalla partita di esordio in campionato con il Genoa. Anche oggi tanto lavoro atletico e di tecnica individuale con dribbling alle sagome e tiri in porta. La bilancia di Trigoria è rimasta anche soddisfatta della prova peso della squadra con Fonseca che ha comunque pensato a ogni dettaglio visto che i calciatori prima di tornare a casa devono ritirare il pranzo preparatogli dalla società. Perché se fosse confermata la data del 20 giugno come possibile snodo per la ripartenza, saremmo esattamente a un mese dal fischio d’inizio della Serie A post coronavirus.