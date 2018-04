Roma, un Ninja come discriminante: il sogno passa dai suoi piedi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan. Gran parte delle speranze della Roma per proseguire il sogno europeo passano attraverso quel nome e quel cognome: quelli del giocatore che più degli altri è potenzialmente dotato delle qualità per poter essere decisivo anche contro il più insidioso degli avversari. Qualità che vanno oltre le capacità sul rettangolo verde, e che non hanno pertanto impedito al centrocampista belga di prendere parte alla campagna catalana nonostante il problema fisico dell’ultimo turno di campionato. Dalla sua posizione in campo, qualora dovesse recuperare per il primo minuto, dipenderà gran parte dell’efficacia dei giallorossi al Camp Nou. Nell’ultimo periodo, Di Francesco ha di fatto scelto di riportare Nainggolan nella posizione che lo aveva consacrato ai massimi livelli la passata stagione, senza riuscire però a ricreare quei meccanismi nei quali gli inserimenti dell’ex giocatore del Cagliari si inseriva alla perfezione dilaniando le linee arretrate avversarie. La discriminante è tutta lì, qualche metro di distanza che modifica in maniera sostanziale l’atteggiamento del Ninja e da fondamentale lo può rendere letale. Senza sentirsi sconfitti in partenza e con un fuoriclasse nel motore in più.