© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Mkhitaryan sta meglio di Pastore”. Cinque semplici parole pronunciate ieri da Fonseca e che hanno destato stupore e interesse in sala stampa. La domanda viene naturale: come può godere di una condizione migliore un giocatore rientrato da una lesione muscolare due giorni fa rispetto a uno convocato già da due settimane? Il tecnico portoghese si è limitato a dire come l’argentino non sia ancora al meglio e pronto per giocare dal primo minuto oggi con il Bologna. La risposta alla domanda, però, la troviamo ormai negli storici degli infortuni dei due calciatori. Se Pastore negli ultimi due anni si è dovuto fermarsi 6 volte per dei problemi muscolari (di cui 5 tutti lo scorso anno sempre al polpaccio), diverso è il discorso per l’armeno che nella passata stagione, al netto di una frattura del metatarso, non ha avuto alcuno stop con l’Arsenal. L’ex Psg ha un fisico, se non usurato, comunque condizionato dagli infortuni e pensare che prima dell’edema osseo che lo ha tenuto fuori per 12 partite, Fonseca sembrava aver ritrovato finalmente il giocatore pronto a dare la qualità tanto richiesta da Dzeko. Sette gare consecutive come non gli succedeva da tempo, prestazioni in crescendo e due assist. La magia si è interrotta con la sconfitta del Tardini contro il Parma ed ecco di nuovo il palesarsi un nuovo stop. Con il passare dei giorni si allungano anche i tempi di recupero e l’inizio del mercato invernale pareva allontanare l’argentino dalla Capitale con destinazione Cina. Il “Coronavirus” ha fermato tutto e in occasione del match con la Lazio torna tra i convocati. Disputa un solo minuto e con il Sassuolo va nuovamente in panchina senza entrare. A rigor di logica questa sera spetterebbe a lui giocare e non a Mkhitaryan, tornato ad allenarsi in gruppo solamente mercoledì. Un paradosso quello che colpisce Pastore, arrivato nella Capitale come fiore all’occhiello del secondo mercato di Monchi e ora un giocatore che la Roma prova a cedere ogni qualvolta ce ne sia la possibilità. Un controsenso come quello che stasera vedrà all’Olimpico partire favorito un calciatore rientrato dopo da un infortunio simile a quello del Flaco.