Roma, un'ultima occasione che potrebbe svegliare anche il mercato

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrick Schick, chiamato a dare di più alla vigilia del Viktoria Plzen da Di Francesco, ha fallito l'ennesima occasione di dimostrare di non essere un classico pacco di mercato. Neanche l'aria di casa è riuscita a dargli quel pizzico di adrenalina in più per dare una scossa a una stagione triste quanto fallimentare. Un solo gol segnato da vice Dzeko, un bottino magrissimo, se si considera che il serbo è fuori da diversi giorni e che le ultime partite le ha giocate tutte da titolare. Il ceco è stato un fantasma impalpabile in campo, sbagliando anche lo stop più semplice e soprattutto non creando neanche un pericolo alla porta dei propri connazionali. Un giocatore involuto che pare essersi scordato il talento che lo aveva portato sui taccuini degli osservatori dei club più importanti al mondo, un talento ormai rimasto un ricordo dei bei tempi passati a Genova. In un derby personalissimo come quello contro il Genoa, domenica sera avrà la sua ultima occasione di riscatto prima del ritorno del compagno di reparto. Una volta tornato Dzeko, difficilmente potrà tornare titolare, a meno che non riesca a dare una qualche risposta contro il Grifone. Se dovesse fare ancora una volta cilecca, ecco che anche il mercato potrebbe iniziare a fare capolino. La Roma ha bisogno di un vice Dzeko affidabile e che porti qualche gol al tabellino di fine anno, cosa che in questo momento Schick non sembra essere capace di dare. Allora Monchi potrebbe anche andare a caccia di una punta più esperta che possa dare qualche garanzia in più del ragazzo di Praga. A quel punto, anche la sua permanenza potrebbe essere a rischio, magari con un prestito all'orizzonte per permettergli di ritrovare se stesso per tornare a essere utile anche alla causa giallorossa.